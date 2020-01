Con 17 presenze da titolare, Masimiliano Doda è uno dei punti fermi della formazione di Rosario Pergolizzi. Il terzino destro rosanero ha trovato anche il gol a Locri contro il Roccella, una rete che, proprio come quella siglata domenica scorsa dal giovane Silipo contro il Marsala, ha lasciato qualche dubbio circa le intenzioni. Cross o tiro in porta? La stessa domanda è stata fatta al numero 30 del Palermo dai suoi nuovi compagni. Ecco cosa ha rivelato ai nostri microfoni Doda: «Dopo il gol contro il Marsala Silipo ci ha detto che aveva visto il portiere fuori dai pali e quindi la sua intenzione era quella di tirare. Ma la verità non la sappiamo (ride, ndr)».