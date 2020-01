Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio, il terzino destro del Palermo, Masimiliano Doda, ha parlato anche del brutto infortunio subito da Santana e delle conseguenze dell’assenza dell’argentino in campo. Ecco alcune delle sue parole: «L’assenza di Santana è pesante perché Mario è un uomo di spogliatoio. Sappiamo che è un grande giocatore e ci avrebbe dato una grossa mano, però con la forza del gruppo e con i nuovi arrivati riusciremo a cavarcela. Floriano? Non sono io a dire che è un grande giocatore, perché si vede già dal suo curriculum e si è visto anche dai primi allenamenti che ha svolto insieme a noi. Penso sia un ottimo calciatore e che ci aiuterà moltissimo».