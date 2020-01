Con 17 partite da titolare su 18 gare disputate fin qui dal Palermo ed un gol messo a segno a Locri contro il Roccella, Masimiliano Doda è uno dei giocatori fondamentali dello scacchiere di Rosario Pergolizzi. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il terzino destro albanese, uno degli under tesserati dal club di viale del Fante a titolo definitivo, ha parlato così del match vinto domenica scorsa contro il Marsala: «Non abbiamo espresso un gran gioco, ma l’importante era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo era iniziare il 2020 con una vittoria e l’abbiamo fatto. Iniziare il girone di ritorno con 10 vittorie consecutive come all’andata è più un sogno o un obiettivo? Un sogno non direi, perché niente è impossibile. Dobbiamo provare a vincerle tutte, pensando sempre partita dopo partita».