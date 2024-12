Sassuolo-Palermo: i biglietti venduti per il settore ospiti

Cresce l’attesa per la sfida tra Sassuolo e Palermo, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie BKT, e i tifosi rosanero rispondono presente. A pochi giorni dall’incontro, sono già stati venduti circa 600 biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium, confermando il grande seguito della squadra siciliana anche nelle trasferte più impegnative.

La passione dei tifosi rosanero, che si preparano a colorare di entusiasmo il settore riservato, sarà un valore aggiunto per gli uomini di di Alessio Dionisi, pronti a dare battaglia contro un avversario di alto livello come il Sassuolo.

I biglietti per la partita sono ancora disponibili, e si attende una cornice di pubblico calorosa per sostenere il Palermo in questa importante gara.