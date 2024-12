Sassuolo verso il Palermo: seduta pomeridiana per i neroverdi, domani Grosso in sala stampa

Attraverso il proprio sito ufficiale il Sassuolo ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista del Palermo.

Ecco quanto si legge:

“Pomeriggio di allenamento per gli uomini di mister Grosso in vista della sfida di sabato contro il Palermo. I neroverdi dopo una prima fase di riscaldamento e torello hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, situazioni su palla inattiva e conclusioni in porta. Alle ore 12:30 di domani, venerdì 20 dicembre, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione”.