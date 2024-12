Corriere dello Sport: “Credo nel Palermo, e mi sento all’altezza”

Come sottolinea Paolo Vannini nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, oggi in edicola, l’allenatore cerca di mantenere lucidità e concentrazione, consapevole delle difficoltà ma determinato a invertire la rotta. Un banco di prova importante non solo per la squadra, ma anche per Dionisi, chiamato a dimostrare di avere ancora in mano le redini di questo progetto.

Il confronto con il Sassuolo, una squadra in grande forma e con numeri da capolista, sarà un test cruciale per misurare non solo le capacità tecniche, ma anche la tenuta mentale di un Palermo che ha bisogno di ritrovare fiducia e identità.