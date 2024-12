Corriere dello Sport: “Ancora un cambio di modulo per Dionisi. Le probabili formazioni di Sassuolo-Palermo”

Le probabili formazioni, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, offrono un quadro interessante delle strategie che i due allenatori stanno preparando per questa delicata sfida. Una partita che, per motivi diversi, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre.

La sfida tra Sassuolo e Palermo si preannuncia ricca di spunti, con entrambe le squadre alle prese con decisioni cruciali per gli schieramenti. Da una parte, Dionisi cerca soluzioni per risollevare il Palermo, puntando su una formazione compatta e sull’esperienza di Henry in attacco. Dall’altra, Grosso deve sciogliere gli ultimi dubbi tra centrocampo e attacco, cercando di mantenere il Sassuolo al vertice della classifica.

Il Sassuolo di Fabio Grosso si prepara alla sfida contro il Palermo con ancora qualche incertezza nella formazione titolare. Due i principali dubbi per l’allenatore neroverde: la scelta tra Ghion e Obiang in mediana e quella tra Pierini e Moro per sostituire l’infortunato Mulattieri nel tridente offensivo.

Probabile formazione del Sassuolo (4-3-3):

Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Moro, Laurienté.

A disposizione:

A. Russo, Satalino, Paz, Lovato, Miranda, Ghion, Caligara, Lipani, Iannoni, Pierini, Volpato, D’Andrea, Antiste.

Allenatore: Fabio Grosso.

Grosso punta su una formazione solida e versatile, con Berardi e Laurienté pronti a dare imprevedibilità in attacco e il centrocampo ancora in fase di definizione per garantire equilibrio contro un Palermo affamato di punti.

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Sassuolo con diverse incognite, in particolare il possibile forfait di Diakitè, che ieri non si è allenato. Alessio Dionisi studia alternative tattiche per ovviare alle assenze e trovare equilibrio in una gara che si preannuncia complicata. Potrebbe esserci il rientro di Verre a centrocampo, mentre in attacco si profila una soluzione con un solo trequartista a sostegno di Henry, che parte favorito per il ruolo di punta centrale.

Probabile formazione del Palermo (3-5-1-1):

Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Ranocchia, Verre, Lund; Insigne; Henry.

A disposizione:

Nespola, Sirigu, Nedelcearu, Buttaro, Peda, Gomes, Vasic, Saric, Di Francesco, Brunori, Appuah, Le Douaron.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Con Henry pronto a guidare l’attacco e Segre confermato capitano, Dionisi punta su una formazione che possa offrire compattezza e ripartenze incisive per sfidare la capolista.