L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su un’intervista rilasciata da Andrea Saraniti, l’attaccante del Taranto che questo weekend affronterà la Vibonese, una sua ex squadra.

L’ex rosanero ha dimostrato di avere freddezza nel fare male alle sue vecchie squadre, segnando anche contro la formazione della sua stessa città natale. Saraniti adesso mette nel mirino anche la Vibonese. Ecco un estratto delle sue parole:

«Mi dispiace per la loro situazione in classifica, soprattutto per il presidente Pino Caffo a cui sono molto legato, però i sentimenti vanno messi da parte, noi dobbiamo vincere. Il momento è positivo, siamo consapevoli che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo partiti con un po’ di scetticismo intorno a noi. Siamo stati bravi con il tecnico a creare la giusta alchimia e soprattutto giocare con la giusta mentalità»