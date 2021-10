L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Foggia e sui dubbi di formazione per Zeman.

Sostituire Nicoletti sulla corsia di sinistra. È uno dei problemi di Zeman in vista della sfida contro il Palermo che ha proseguito la preparazione ieri in vista della difficile trasferta siciliana. Nicoletti dovrà stare fermo per almeno due settimane a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Al suo posto dovrebbe giocare Martino già provato domenica nella sfida vinta contro il Messina. Tra lui e Di Jenni le possibilità di giocare a sinistra. Finora il boemo non ha lasciato grande spazio al terzino cresciuto in casa Inter. Uno dei pochi confermati che però non ha ancora giocato in campionato. Se Martino dovesse essere spostato sulla sinistra a destra ritroverebbe il posto da titolare Garattoni.