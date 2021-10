In esecuzione di provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un sequestro beni per un valore complessivo stimato in circa € 500.000 a carico del 37enne Francesco Di Marco, condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo – Santa Maria di Gesù, nella zona Sud della città di Palermo.

Di Marco era stato arrestato nel Marzo 2016 in occasione di un’operazione che aveva smantellato la cosca mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, coordinate dal Procuratore Aggiunto D.ssa Marzia Sabella, è stato in grado di dimostrare come i beni nella disponibilità di Francesco Di Marco fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite, consentendo così al Tribunale di Palermo di emettere l’odierno provvedimento di sequestro riguardante i seguenti beni:

Una impresa individuale con sede in Palermo, con attività di lavorazione marmi, comprensiva dei beni aziendali;

Un appezzamento di terreno agricolo sito in Palermo;

Ben cinque rapporti bancari.