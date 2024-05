Sarai il nuovo presidente dell’Inter: Oaktree lo ha nominato (quasi) ufficialmente | Tifosi in lacrime

La nuova proprietà nerazzurra ha deciso chi sarà il prossimo numero uno del club, lasciando senza parole la piazza e gli addetti ai lavori.

Sono giorni tesissimi in casa interista. Infatti, al contrario di quanto accaduto quest’anno con i risultati sportivi, dove si è riusciti a vincere uno scudetto dominato dall’inizio alla fine, a livello societario sta accadendo veramente di tutto. Addirittura inizialmente c’era chi vociferava di una situazione non molto stabile dal punto di vista economico per la squadra meneghina.

I debiti stavano infatti divorando il gruppo Suning, proprietario del club fresco campione d’Italia, e di conseguenza la posizione di Steven Zhang, ormai ex numero uno nerazzurro, incominciava a tremare sempre di più. I debiti nei confronti del fondo americano Oaktree avevano raggiunto infatti la bellezza di quasi 400 milioni di euro. Una somma immensa, il cui prestito però era ormai giunto alla scadenza. Per questo motivo dunque gli statunitensi dopo aver fissato una data hanno preso una decisione clamorosa.

Nei giorni scorsi infatti il gruppo ha comunicato di aver acquisito definitivamente le quote del club, diventandone così il nuovo proprietario. Una svolta incredibile dunque, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dunque l’era statunitense per la Beneamata è già iniziata, e non sappiamo cosa riserverà il futuro alla compagine milanese. La cosa certa però è che Oaktree si è messo in moto su vari fronti, e deve cercare di risolvere quanto prima alcune situazioni.

Novità importanti sul tema presidente

Sono diverse le questioni che la nuova proprietà interista dovrà valutare. Ad oggi però quella che tiene maggiormente banco riguarda la nomina del nuovo presidente del club.

I nomi candidati in questo senso sono davvero parecchi, ma ad oggi ce n’è uno che sembra essere in cima alla lista delle preferenze, e che ha fatto commuovere i tifosi. Stiamo parlando di Javier Zanetti, ex capitano e leggenda nerazzurra, che già sotto la gestione Suning ricopriva il ruolo di vice presidente.

Zanetti in pole, ma occhio alle alternative

La principale idea di Oaktree sarebbe proprio quella di mettere al comando una bandiera come l’argentino, che conosce alla perfezione l’ambiente, e che negli ultimi anni ha avuto modo di studiare alla perfezione il ruolo in questione.

Allo stesso modo però non mancano le alternative all’ex numero 4. In particolare non tendono a placarsi le voci che vorrebbero proprio Beppe Marotta al comando del nuovo progetto interista.