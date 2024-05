“Pagata la clausola di De Zerbi”: lo hanno preso e tra poche ore lo annunciano | Affare chiuso a mezzanotte

Rivelazione da non credere per quanto riguarda il tecnico, la quale svela che la sua separazione dal Brighton ha un motivo ben preciso.

Sono giorni caldi per le società per quanto riguarda il futuro. E’ proprio questo il momento dell’anno in cui i club decidono una fetta importante del loro avvenire, nominando chi sarà la persona che li guiderà il prossimo anno.

Allo stesso tempo anche i tecnici in questo periodo stanno cercando di capire se e quale squadra alleneranno. Ad esempio nei giorni scorsi Roberto De Zerbi ha dato il suo addio al Brighton, sancendo la fine di una grande avventura, e adesso è in attesa di sapere se arriverà una chiamata che lo vedrà ancora in pista nella stagione che aprirà i battenti nei prossimi mesi.

Tuttavia la realtà sul suo conto è ben diversa da quella che conosciamo e che il diretto interessato ha rivelato. Stando alle recenti dichiarazioni infatti un club lo ha già preso, e tra poche ore lo annuncerà in maniera ufficiale dopo aver pagato la sua clausola rescissoria.

Le parole sul futuro dell’allenatore

Nelle scorse ore il giornalista Luigi Cerchione ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi, svelando la motivazione che ha portato l’ex allenatore di Foggia e Sassuolo a separarsi dal Brighton, e svelando che una società lo ha già preso, e a breve verrà annunciato il suo nome alla guida della squadra per il prossimo anno. Di seguito le sue parole.

”La clausola di De Zerbi non è decaduta ma è stata ridotta grazie ad un gentleman agreement tra l’allenatore ed il Brighton. Per accaparrarsi il tecnico c’è stato un club che ha pagato agli inglesi circa 5 milioni di euro, meno della metà di quanto previsto nel contratto. In questo momento è già tutto fatto, ma dall’entourage non trapela nulla, c’è massimo riserbo sul nome della squadra con cui si è accordato”.

Dove allenerà De Zerbi?

Queste rivelazioni del giornalista non fanno capire comunque il club sulla cui panchina potrebbe sedere Roberto De Zerbi, anche se indicativamente un’idea riguardante il suo futuro gli addetti ai lavori se la sono fatta.

Alcuni parlano del Napoli, altri del Milan, altri ancora invece addirittura della Juventus, senza dimenticarsi delle piste che portano a Manchester United, Newcastle o Bayern Monaco. Solo i prossimi giorni ci riveleranno di più in questo senso, ma la certezza ad oggi è che il tecnico sarà in pista il prossimo anno.