FIFA sotto shock, convocata una riunione urgente: “Abolizione del VAR” | Vietato in campionato

Svolta clamorosa nel mondo del calcio, con la tecnologia sulle decisioni arbitrali che verrà abolita a partire già dal prossimo anno.

Da diversi anni ormai siamo abituati all’utilizzo del Var durante le partite di calcio, famoso strumento tecnologico che è entrato in vigore per ridurre gli errori arbitrali durante le partite.

Purtroppo però questo nuovo sistema al posto di eliminare le polemiche spesso le ha fatte aumentare a dismisura, rendendo dunque molto acceso il dibattito sulla bontà della suo impiego. Ciò nonostante sia i tifosi che i calciatori stavano iniziando ad abituarsi al Var.

Ma quanto accaduto nelle ultime ore può cambiare ancora una volta la storia del pallone. Una riunione urgente infatti è stata convocata per abolire lo strumento e vietarlo in campionato già a partire dal prossimo anno.

Addio Var

Una bomba tanto clamorosa quanto inaspettata è arrivata nelle ultime ore dalla Premier League: nel mese di giugno i club facenti parte del campionato inglese voteranno per l’abolizione o la permanenza del Var. Uno scenario sorprendente dunque, che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione.

Per far sì che la tecnologia venga abolita sarà necessario al termine della votazione che 14 club sui 20 partecipanti nella lega calcistica più seguita al mondo siano a favore della sua cancellazione. Uno scenario dunque impensabile fino a qualche settimana fa, che però è stato messo in atto soprattutto dalla caparbietà di un club, il Wolverhampton, di insistere in questa direzione.

La richiesta dei Wolves

”Dopo 5 stagioni di utilizzo in Premier League è ora di avere un dibattito costruttivo e critico sull’utilizzo della Var. La nostra posizione è che il prezzo che stiamo pagando per un piccolo miglioramento nell’accuratezza delle decisioni arbitrali è in contrasto con lo spirito del nostro gioco e per questo dovremmo smettere di utilizzarla a partire dalla prossima stagione. Non vogliamo incolpare nessuno e tutti hanno lavorato per trasformare il maggiore utilizzo della tecnologia in un successo, ma vogliamo il risultato migliore per il calcio”.

Sono state queste le parole che il Wolverhampton ha scritto in un recente comunicato sulla questione Var, facendo sorgere così un grosso dubbio alla FA. Quest’ultima, pur dicendosi ben a favore della tecnologia, spiegando la riduzione degli errori con tutta una serie di dati, ha deciso di mettere la questione ai voti. Dunque a giugno si saprà se la prossima Premier League avrà o meno il Var.