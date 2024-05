Panchina a Samir Handanovic: sorpresa delle sorprese | Inizia ad allenare e lo fa con questa squadra

L’ex portiere interista è pronto a cominciare la sua carriera da allenatore, e aprirà le danze con un club a sorpresa, che gli darà fiducia.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo sono diversi i calciatori che si trovano quasi persi, e non sanno cosa fare e addirittura come proseguire la loro vita. Alcuni però hanno le idee ben chiare, e sanno già cosa ci sarà nel loro futuro. Tra possibilità di diventare dirigenti, intraprendere la carriera di opinionista televisivo e sedersi in panchina come allenatore la scelta è molto ampia.

E’ proprio quest’ultima la strada che Samir Handanovic, dopo qualche riflessione, ha deciso di percorrere. L’ex portiere sloveno infatti dopo il ritiro dello scorso luglio, comincerà la sua carriera da tecnico ad un anno di distanza. Una novità inattesa dunque, e che farà tornare sotto i riflettori il 39enne dopo aver appeso i guantoni al chiodo.

La cosa che però sta facendo discutere in maniera importante per quanto riguarda la nuova esperienza di Samir Handanovic è la squadra che andrà ad allenare. Una decisione clamorosa infatti da parte del club, il quale ha deciso senza troppi dubbi di dargli questa grande chance per farlo cominciare con il botto.

Ecco dove allenerà Handanovic

Novità importanti in casa Inter. A partire dal prossimo anno il nuovo allenatore della formazione Under 17 sarà proprio l’ex capitano ed estremo difensore Samir Handanovic. Lo sloveno infatti ha deciso di iniziare ad intraprendere la strada da tecnico, e lo farà proprio a Milano, nella squadra in cui ha giocato per tanti anni.

Una decisione che però ha visto dunque la fine della sua esperienza da osservatore. Nei giorni scorsi infatti la proprietà interista ha confermato diversi elementi facenti parte della rete di scout, e non ha confermato l’ex portiere, il quale come detto è pronto a cominciare questa grande avventura.

Pianificazione costante dalle parti di Appiano Gentile

Con questa scelta dunque si dimostra ancora una volta come l’Inter, nonostante abbia da pochi giorni cambiato proprietà, continui a programmare in maniera importante il proprio futuro.

La pianificazione della società meneghina non viene fatta solamente in tema di calciomercato, ma anche per quanto riguarda tutti i ruoli del club, anche quelli che potrebbero sembrare meno importanti, e che invece sono fondamentali per l’avvenire. Per Handanovic invece si tratta di una nuova importante esperienza in quella che è stata la squadra della sua vita.