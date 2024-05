Pep Guardiola resta sconcertato: PEC urgente dall’Arabia Saudita | Offerta mostruosa dall’Al-Ittihad

Il tecnico del Manchester City è rimasto a bocca aperta dopo aver ricevuto questa proposta da non credere da parte del club saudita.

Da circa un anno e mezzo l’Arabia Saudita ha iniziato a far paura al calcio europeo. Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr infatti sembra essere stato scavato un solco importante, che ha visto dopo il fuoriclasse portoghese tanti altri nomi importanti trasferirsi nella Saudi Pro League.

Basti pensare ad esempio ad i vari Neymar, Kanté, Benzema, Milinkovic Savic, Fabinho, Firmino e tanti altri, che da profili di grande spessore in Europa sono passati in territorio arabo. A permettere questo fenomeno di spostamento ci hanno pensato di sicuro gli imponenti ingaggi messi sul piatto dalle squadre saudite, tutti superiori alla doppia cifra e che sono insostenibili anche per le principali potenze del vecchio continente.

Questa serie di trasferimenti dal grande calcio però sembra essere tutt’altro che alla fine. Di recente infatti è toccato al Manchester City subire un duro colpo in vista dell’estate. Pep Guardiola ha infatti ricevuto una proposta davvero clamorosa dall’Al Ittihad. Si tratta di un’offerta quasi impossibile da rifiutare, e che a breve potrebbe sancire il suo addio al club campione d’Inghilterra dopo diversi anni.

Pessime notizie in casa City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Al Ittihad, club arabo in cui militano già i vari Benzema, Kanté e Fabinho, ha messo gli occhi addosso al portiere dei Citizens Ederson. Il brasiliano ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo negli ultimi anni, e per questo le sirene arabe iniziano a farsi sentire.

La squadra allenata da Marcelo Gallardo sembra essere intenzionata a mettere sul piatto una ricca offerta sia per il cartellino del calciatore e sia per il suo stesso ingaggio. Dal canto suo l’estremo difensore, giunto ormai a 30 anni dopo aver vinto praticamente di tutto, potrebbe anche decidere di accettare la proposta.

Guardiola teme di perdere il suo perno

Ederson è uno dei punti di riferimento del tecnico catalano, che lo ha fortemente voluto a Manchester e a cui spera di non dover rinunciare.

Le sue grandi abilità con i piedi, unite comunque a delle qualità a dir poco invidiabili anche tra i pali, lo rendono il profilo perfetto per difendere la porta delle squadre di Guardiola, che vorrebbe ancora contare su di lui in futuro.