Non se l’aspettava assolutamente nessuno: stanno vendendo il club | È terremoto nel calcio italiano

Un fulmine a ciel sereno la notizia della vendita. Nessuno se lo aspettava: il club cambia di proprietà dall’oggi al domani.

Sono state ore di grande tensione per il calcio italiano. La situazione Inter, non certo la prima squadra ad avere avuto problemi finanziari, ha aperto gli occhi forse troppo tardi a tutto il panorama calcistico, e nelle ultime ore quella nerazzurra potrebbe non essere l’unica società a cambiare proprietà.

Un calcio che ha definitivamente cambiato rotta in epoca covid, con la crisi economica che ha portato diversi club a cambiare politica societaria, a invertire le idee di investimenti. Adesso i rischi per diversi club della Serie A sono quelli di non riuscire più a garantire investimenti importanti, e gli investitori stranieri in questo senso sono ben accetti per intervenire a dare una mano al club.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, in queste ore è avvenuto un importante incontro tra una holding italo-americana e una squadra di Serie A, dettasi pronta a vendere per cambiare proprietà dopo un anno difficile. Gli incontri sono avvenuti in queste ore, e presto potrà concludersi la trattativa per il cambio di proprietà a soli due anni dall’insediamento dell’ultimo presidente.

Serie A: un’altra squadra vicina alla cessione

Il nuovo presidente era stato annunciato nel 2022, dopo la salvezza ottenuta dalla squadra all’ultima giornata. Stavolta però, dopo un’annata difficile, sembra sia arrivato il momento degli addii. Stiamo parlando di Daniele Iervolino, in carica come presidente della Salernitana dal 2022, che potrebbe adesso lasciare il club.

Lo riferisce SkySport, che nelle scorse ore ha parlato di accordo vicino tra il club e una holding italo-americana. Nelle scorse giornate ci sarebbero stati degli incontri importanti, dunque il tutto potrebbe concretizzarsi a breve. Iervolino dopo un’annata da dimenticare, potrebbe dunque dire addio al club.

Brera Holding: chi sono i possibili nuovi proprietari della Salernitana

Fondo azionario quotato in borsa al Nasdaq, la Brera-Holding, con sede anche a Milano avrebbe messo gli occhi sulla Salernitana. Secondo quanto si apprende, incontri positivi sarebbero arrivati nelle scorse ore per il passaggio del club di proprietà.

Il gruppo con sede a Dublino ha l’ambizione di investire nelle multiproprietà in ambito sportivo, lo stesso core business utilizzato dal City Group con Manchester City, Palermo e Girona. Il fondo ha già investito in Macedonia dove ha coinvolto Goran Pandev, e detiene una piccola percentuale del Manchester United.