Ho bisogno di te, subito: Leonardo Bonucci sale sul primo aereo e va in sede | Non ha avuto neanche il tempo di ritirarsi

Svolta clamorosa nel futuro dell’ex capitano della Juve, pronto ad intraprendere questa nuova avventura e ad aggregarsi alla rosa.

Nei giorni scorsi una notizia che era nell’aria da tempo è arrivata: Leonardo Bonucci ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il difensore centrale chiude dunque una carriera ricca di trofei, ottenuti con la maglia della Juventus, che era diventata quasi una seconda pelle per lui, salvo le varie macchie che ci sono state sia da una parte (il trasferimento al Milan) che dall’altra (l’esclusione dalla rosa la scorsa estate).

Giunto a 37 anni, il calciatore non era più ai livelli di un tempo da qualche stagione, e in particolare in quest’ultima si sono viste tutte le sue difficoltà sia nei sei mesi passati all’Union Berlino e soprattutto in questi ultimi passati in Turchia con la maglia del Fenerbahce, dove ha giocato poco e niente.

Nonostante la scelta da parte del numero 19 sembra essere inconfutabile però nelle ultimissime ore uno scenario a dir poco sorprendente sta prendendo piede con forza per il suo futuro. Bonucci infatti è stato chiamato a sorpresa ed è pronto ad andare in sede salendo sul primo aereo disponibile per mettersi al servizio della squadra. Nemmeno il tempo di dire addio al calcio dunque per lui, che la situazione si è completamente ribaltata in un attimo.

Una chiamata a sorpresa per lui

Le ultime indiscrezioni stanno parlando di uno scenario veramente incredibile e insperato per quanto riguarda Bonucci. Infatti sembra che il ct della nazionale azzurra stia pensando di portarlo al prossimo Europeo che aprirà i battenti nei prossimi giorni. Ovviamente non nelle vesti di calciatore, ma nel ruolo di aggregato della rosa.

L’ultimo capitano che è riuscito a vincere un trofeo con la maglia azzurra (gli Europei di tre anni fa) potrebbe essere davvero un valore aggiunto per la squadra, che si motiverebbe tantissimo ad avere una personalità del genere nella spedizione tedesca.

Altra personalità importante per gli azzurri

Luciano Spalletti non è nuovo a questa tipologia di chiamata, visto che ha chiesto a personalità del calibro di Del Piero, Baggio, Antognoni, Totti e Rivera un qualcosa di simile.

Adesso dunque un’altra personalità importante per la storia della nazionale, come quella di Bonucci, potrebbe far parte della spedizione ed essere di grande aiuto alla squadra.