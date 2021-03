«Il campo mi dà la possibilità di essere me stesso e fare quello che amo. Il calcio è la mia vita, mi ha dato la possibilità di crescere. Giocherò finche avrò quel fuoco che arde dentro di me, anche quando parto dalla panchina. Ho ancora una voglia matta di giocare, poi devi stare bene fisicamente. Non me la sento ancora di tirarmi indietro, anche se poi arriva per tutti il giorno in cui bisogna smettere.

Andare via da Palermo? Vorrei restare qui anche alla fine della mia carriera. Mi piacerebbe allenare. Non è una cosa semplice, ma quando mi ritirerò farò tutto il necessario per imparare questo bellissimo ruolo.Oggi ai miei compagni cerco di dare sempre il mio contributo, guardando i gesti e i movimenti durante gli allenamenti. Riflettere su questo fa molto bene ai giovani sul campo».





Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.