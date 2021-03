Santana: «Centro sportivo passo importante per il Palermo. Dobbiamo arrivare ai playoff»

«Mirri è una persona che merita, il primo che farà il centro sportivo. Questa è una delle cose che in futuro conteranno di più per il Palermo. Un passo importante, che la gente deve assolutamente riconoscere. Questa società sta facendo tanto, aldilà degli acquisti.

Il prossimo anno? Una domanda alla quale non so rispondere. Devo capire come arriverò a fine anno. Coronavirus? Siamo stanchi, dei tamponi come di questa volta. È tutto più pesante e stressante, non ci si abitua a niente.

Ripresa dei campionati? È stata una forzatura, ma hanno dovuto farlo anche per l’economia del paese. Playoff? Ci dobbiamo arrivare. Non importa la posizione, ma non ci sono mezze misure. Bisogna cercare di fare più punti possibili, capire come trovi le altre squadre partendo da un’analisi di noi stessi».

Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.