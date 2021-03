«Noi l’impegno lo mettiamo sempre, è la prima cosa che dobbiamo fare non appena scendiamo in campo. I risultati purtroppo non sono sempre stati positivi, abbiamo lasciato diversi punti per strada. L’impegno tuttavia c’è sempre stato.

Nel calcio serve anche e soprattutto la passione. Aldilà di tattica e aspetti economici, tutto va portato avanti dalla passione. Se hai questa mentalità tutto viene da sé. Ho visto diversi giovani rovinati dai soldi. Alcuni sono giovanissimi e si sentono già arrivati, di aver fatto tutto. Nel calcio invece sei sotto prova ogni giorno, e tutte le domeniche devi dimostrare qualcosa, altrimenti la partita dopo rimani fuori e nel giro di qualche mese ti ritrovi senza squadra.





Filippi? Parliamo spesso e ci confrontiamo, cercando di risolvere i problemi e ciò che facciamo male in allenamento. Ho comunque grande rispetto e quindi non vado oltre i miei limiti di calciatore».

Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.