Santana: «Palermo mi piace tanto, hai tutto qui. Dal 2004 al 2006 esperienza fantastica»

«Il mio trasferimento in prestito al Chievo? Me lo ricordo bene, io non volevo andare via. Alla fine sono andato via in prestito per tornare un anno dopo. Dal 2004 al 2006 è stata una esperienza fantastica. Impossibile dire il contrario.

Anche nell’anno in cui sono andato via lo stesso in città. Sentivo il calore della città. Palermo però è sempre stato così, non solo quando si vince.

La città di Palermo mi piace tanto. Tanti calciatori mi hanno chiesto come si vive a Palermo. Non posso dire che è stupenda. Hai tutto qui. Il mare, la gente. La gente ti aiuta sempre. Queste sono le cose più belle che ci sono».

Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.