Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, l’attaccante del Palermo Mario Alberto Santana è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Oggi a centrocampo? Mi ha fatto giocare in questo ruolo, ma chiede di andare più avanti e arrivare in area per aiutare Lucca. Io sto bene e cerco di dare una mano quando gioco.





Carattere che manca? Mi prendo delle responsabilità visto che sono il capitano. se non è arrivato questo messaggio sto facendo qualcosa di sbagliato. farò in modo di migliorarmi e dare tutto quello che ho quando vado in campo. lo dobbiamo fare tutti fino alfine e vedremo dove saremo»