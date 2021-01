Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, l’attaccante del Palermo Mario Alberto Santana è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Aver limitato i danni può aiutare? Abbiamo regalato i primi 25′, non so perché e loro hanno trovato il gol. Giocare nel Palermo non è facile per nessuno. Io sono arrivato da giovane e ho sofferto.





Giocare qui non è facile, è bellissimo giocare qui ma devi essere pronto a vivere in una grande città. Siamo una squadra con tanti giovani e dobbiamo essere bravi noi a far sì che loro siano più tranquilli in campo»