Al termine del match pareggiato in casa contro il Teramo per 1-1, l’attaccante del Palermo Mario Alberto Santana è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Rammarico per il pari? Rispetto all’andata è diverso. Oggi abbiamo regalato 25′ e non lo possiamo fare. L’abbiamo ripresa e provato a vincere.





Oggi è venuto fuori l’atteggiamento che ci hanno chiesto. Io paragonato ad Ibrahimovic? Io sono rimasto qui perché vuol dire che fisicamente sto bene e posso giocare. Non sono qui per aiutare il gruppo. Io voglio giocare, mi sento giocatore e ho tanta fame. Cercherò di mettere in difficoltà il mister quando mi farà giocare».