«Primato di gol in tutte le categorie? Sono fortnunato, è una cosa molto bella che non tutti riescono a fare. E’ toccato a me. Io poi sono riuscito a farlo contro il Catania. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto fino ad ora. E’ stata una cosa molto bella».

Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.