«Come sono sceso in campo? Mi ero preparato mentalmente per questa gara. Mi aspettavo di giocare dall’inizio. La sera prima vedevo prima dentro di me.

La rabona? Mi è venuto in mente di farlo in quel momento e un messaggio anche per i compagni. Anche per cercare di dare qualcosa in più ed essere più concentrato».





Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.