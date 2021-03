Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, l’ex difensore Massimiliano Tangorra ha espresso le sue critiche sul Bari e ha spiegato i perché delle difficoltà biancorosse:

«Carrera ha ereditato problemi di fondo di costruzione della rosa di cui lui non è responsabile. Con le scelte che ha fatto domenica si è capito chi sono gli elementi che ritiene più adatti al progetto e sui quali punterà fino a fine stagione. È una squadra che a livello caratteriale ha un grosso deficit di personalità nonostante l’allenatore fornisca supporto costante ai giocatori che scendono in campo.





La squadra ha dimostrato questa alternanza di prestazioni in partite dove c’era bisogno di giocare più di spada che di fioretto. Questa è stata sempre una problematica che la squadra ha mostrato di avere e che nè Carrera nè Ancelotti potrebbero risolvere. Quando viene meno questo aspetto in una squadra lo puoi correggere solo con il mercato e questo non è stato fatto».