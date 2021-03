D'Andrea: «Possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Abbiamo voglia di vincere in casa»

Intervenuto ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com”, Filippo D’Andrea, calciatore in forza al Foggia, si è espresso così:

«Contro la Turris abbiamo messo in campo tutto quello che probabilmente è mancato nelle ultime partite, l’atteggiamento giusto e quella voglia di vincere e sacrificarci da squadra vera, tornando anche al gol e portando a casa una vittoria fondamentale.

Chiaro che l’obiettivo salvezza è ormai raggiunto, ecco perché dobbiamo concentrarci su altro, lavorando con ancora più dedizione, affrontando tutte le partite con la fame che abbiamo dimostrato di avere. Sono certo che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.

Dobbiamo affrontare la prossima partita come sappiamo fare noi, consci delle nostre capacità e dei nostri mezzi. La Cavese arriva da un momento difficile, in più è rimasta ferma per i problemi legati al Covid. Ma abbiamo voglia di vincere in casa nostra e sono certo che faremo una grande partita».