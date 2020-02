«Con Nola e Corigliano saranno gare più difficili rispetto al Licata. Hanno visto che hanno la possibiltà di far male contro di noi. Ma il Palermo in casa riesce a dare qualcosa in più. Sconfitta indolore col Licata? Perdere è sempre brutto e non piace a nessuno. Ti lascia qualcosa dentro. Domenica bisogna reagire. La sconfitta ha lasciato un po’ di rabbia. Bisogna metterlo in pratica domenica. Non credo che abbiamo sottovalutato il Licata. Forse non ci aspettavamo una gara così dura. Abbiamo sofferto la loro fisicità. La squadrà c’è, ma non ci aspettavamo questa fisicità del Licata». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.