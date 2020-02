«Se pensiamo alla gara col Savoia? No. Dopo la gara col Savoia ci sono altre partite. Abbiamo sbagliato con il Licata, possiamo sbagliare anche domenica. E’ inutile pensare a quella partita. E’ una partita come le altre. Come noi non siamo la Juventus loro non sono il Real Madrid. E’ una partita che si farà quando sarà il momento. Ora è più importante la gara di domenica». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.