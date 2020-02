«Pergolizzi? Credo che un allenatore sa che va incontro a molte critiche. Il mister si sta comportando molto bene. E’ una persona sincera, dice le cose che pensa. Può sbagliare, ma è normale sbagliare. Nel calcio questo succederà sempre. Il suo lavoro lo sta facendo. Ha preso una squadra che è partita da zero e non è facile. Il ruolo dell’allenatore non è solo la domenica. Non è facile. Noi siamo la squadra del mister. Noi facciamo quello che ci chiede il mister. Siamo col mister e facciamo quello che dice il mister. Se questa squadra è già pronta per la serie C? Penso che questa sia una buona base per la serie C. La serie C sia un’altra cosa. La società sta già facendo i suoi programmi, ma noi partiamo da una buona base». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.