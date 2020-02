«Sto bene. Mi sto riprendendo. Manca sempre meno. Non vedo l’ora di tornare in campo. Sapevo che era lunga. Cerco di essere presente per i ragazzi. E’ importante che uno dia il suo contributo anche fuori dal campo. I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere il vero Mario. Sentire tutto quello che dicono di me mi rende felice». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.