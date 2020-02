Intervenuto ai microfoni di “Pianetaserieb.it”, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, si è espresso così in merito alla decisione di far disputare il match di domani sera contro la Virtus Entella, match valido per la 26^ giornata del campionato di serie B, a porte chiuse per via dell’allarme Coronavirus: «A mio avviso, credo sia stato fatto terrorismo mediatico sulla vicenda. Secondo me si sarebbe potuto giocare tranquillamente con la presenza del pubblico».