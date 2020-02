«Cosa sta mancando di Santana al Palermo? Un po’ tutto quello che cerco di dare durante la giornata ai miei compagni. Durante gli allenamenti divento un’altra persona. Divento duro quando è il momento di essere duri o incoraggio quando i miei compagni quando la situazione lo richiede. Parlare con coloro che stanno attraversando un momento. Sono piccoli gesti, ma importanti. Penso che questo stia mancando ai ragazzi. Sono troppo felice per quello che dicono i miei compagni. Questo è il bello del calcio. Da quando sono tornato ho sempre cercato di dare tutto per loro e non per me, per me lo avevo già dato. Ho cercato di far crescere loro. Nel mio piccolo penso di aver dato qualcosa». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.