«Credo che si debba togliere l’obbligo di far giocare per forza gli Under. Credo che questo tolga tanta responsabilità ai giovani. Non riescono a crescere come dovrebbero, sanno che devono giocare per forza e inconsciamente danno qualcosa in meno. Senza quest’obbligo dovrebbero guadagnarsi il posto da titolare. Li obblighi a dare qualcosa in più. Questo l’ho vissuto da piccolo. Per giocare dovevo dare qualcosa in più. Non basta sapere di dover giocare per forza». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.