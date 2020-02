«Le polemiche arbitrali? L’arbitro è molto in difficoltà. Quando giocavo sentivo i nostri avversari lamentarsi molto per ogni decisione a favore del Palermo. Sono cose che mi davano fastidio perché vedevo che non era così. Questo potrebbe portare l’arbitro a pensare in modo diverso. Non penso sia facile per un arbitro dirigere una gara del Palermo. Più va avanti il campionato e più noi rimaniamo primi in classifica, più diventa difficile per i nostri avversari. Si devono attaccare a qualcosa. Io quando giocavo non le vedevo, nessuno ci ha regalato niente. Non ci siamo mai lamentati delle decisioni arbitrali. Pensiamo solo a noi. Putroppo il calcio bisogna viverlo così». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.