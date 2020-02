«Se siamo in affanno in questo momento della stagione? Sappiamo che non possiamo mollare mentalmente. La squadra è consapevole della sua forza. Abbiamo degli attaccanti forti e dei difensori forti. Abbiamo dei calciatori forti, ma si può sbagliare comunque. Ci sono dei momenti in cui si commettono degli errori e la squadra deve essere pronta a supportare quei momenti. L’affanno è fuori dal nostro spogliatoio. Noi dobbiamo cercare di isolarci da tutto quello che si dice fuori dal nostro spogliatoio. Io sono tranquillo. Sono sicuro che i miei compagni affronteranno queste nove partite alla grande». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.