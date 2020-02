«Cosa è successo a Licata? Questo è un problema, non potrò giocare domenica (ride, ndr). Purtroppo sono andato un po’ oltre e mi è toccato andare via. Sono momenti di tensione che capitano durante una partita. Il supporto dei nostri tifosi? I tifosi si stanno comportando in una maniera incredibile. Questo deve dare ai ragazzi qualcosa in più. Non tutti hanno la possibilità di giocare fuori casa con tutti questi tifosi. Mi aspettavo questa risposta da parte della gente. I tifosi non guardano la categoria. A loro basta che ci sia la loro maglia in campo. Lo stanno dimostrando anche quest’anno. Ci stanno sostenendo molto anche in trasferta». Queste le parole di Mario Alberto Santana, calciatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.