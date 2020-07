Inizia la collaborazione tra il Palermo e la Caritas. Un incontro per celebrare il momento si è tenuto sul campo del “Renzo Barbera”. Mario Alberto Santana, capitano del Palermo, ha dichiarato: «Ci sentiamo molto felici e orgogliosi di porte dare un picciolo aiuto a questi ragazzi. Vengo da un quartiere povero e so cosa significa se non prendi la strada giusta».