Inizia la collaborazione tra il Palermo e la Caritas. Un incontro per celebrare il momento si è tenuto sul campo del “Renzo Barbera”. Don Sergio, vicedirettore della Caritas di Palermo, ha affermato: «Abbiamo subito accolto questa iniziativa, come Caritas siamo molto attenti alla realtà minorile. Sappiamo quanto è importante lo sport e ci stiamo proiettando per il post Covid. La dispersione scolastica è molto alta qui in città, i ragazzi per via dell’autoesclusione hanno più difficoltà a raggiungere gli obiettivi. Questo progetto è un modo per reinserirli».