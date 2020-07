Inizia la collaborazione tra il Palermo e la Caritas. Un incontro per celebrare il momento si è tenuto sul campo del “Renzo Barbera”. Dario Mirri, presidente del Palermo, ha dichiarato: «I protagonisti come sempre sono i giocatori che hanno dimostrato vera appartenenza alla società. Hanno rinunciato al premio promozione che gli spettava già da fine gennaio, quando abbiamo fatto l’accordo e la promozione non era ancora certa. L’abbiamo mantenuto per il rispetto dell’impegno ed era un loro diritto. Loro hanno rinunciato a 3/4 del premio in favore della società, li ringrazio sinceramente. L’hanno fatto con vero senso di appartenenza per gli uomini veri che sono. Penso ai ragazzi che oggi non sono qui e che sapevano che non sarebbero rimasti a Palermo. Hanno dimostrato di essere squadra vera. E poi hanno scelto di sostenere i bambini, le scuole calcio dei più piccoli. La società vuole sostenerle concretamente e spero che tutte queste scuole sostengano il Palermo in futuro. Magari qualcuno giocherà con noi da grande».