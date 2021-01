Preoccupazione a Santa Flavia.

“A seguito dei monitoraggi effettuati nelle ultime settimane in collaborazione con l’Asp di Bagheria, è emerso un dato preoccupante in continua crescita dei contagiati al Covid-19. Al fine di contenere il veloce propagarsi dei contagi, oggi ho inoltrato formale richiesta agli organi competenti per istituire la “ZONA ROSSA” nel nostro Comune. Siamo in attesa di un riscontro e delle valutazioni sulle misure restrittive da adottare“. – lo ha scritto su Facebook il primo cittadino di Santa Flavia Salvatore Sanfilippo.