Incidente a Multedo, in via Pacoret de Saint Bon, per la Ferrari del giocatore del Genoa Federico Marchetti.

Secondo quanto riporta “Genovaquotidiana.com”, il giocatore aveva lasciato la sua preziosa auto a un autolavaggio e un addetto o un operaio gliela stava riportando al centro di allenamento “Signorini”.





Questo ha perso il controllo della vettura, danneggiando anche tutta una serie di auto parcheggiate. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Traffico rallentato.