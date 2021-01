Da martedì 12 gennaio a mercoledì 10 febbraio, full immersion di Coppa Italia: la competizione, in questo periodo di tempo, prevede infatti ben 16 incontri in 28 giorni. Si parte dagli ottavi, si passa per i quarti e si arriva alle semifinali in un programma fittissimo all’interno del quale è anche presente la Supercoppa tra Juve e Napoli, che si giocherà a Reggio Emilia il 20 gennaio. Ad aprire le danze, martedì 12 Milan-Torino, in programma a San Siro alle 20.45 (diretta su Rai 1 con telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, interviste e interventi da bordocampo di Francesco Rocchi e il presentation studio con Alessandro Antinelli e Marco Civoli). Per l’occasione in campo Zlatan Ibrahimovic (dopo l’assaggio di sabato) per i rossoneri e Daniele Baselli per i granata, quest’ultimo out da quasi un anno.

Gli ottavi

Mercoledì 13 entrano nel vivo gli ottavi. Si parte con Fiorentina-Inter, in diretta su Rai 1 (telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani, bordocampo e interviste affidate a Thomas Villa e Simona Rolandi in studio). Alle 17.45 Napoli-Empoli, su Rai2 (commento di Dario Di Gennaro e Bruno Giordano, interviste di Lucio Michieli e conduzione in studio di Amedeo Goria). A seguire ancora su Rai1 dove dopo il Tg parte Juventus-Genoa, con (telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, bordocampo di Paolo Paganini e studio affidato ad Alessandro Antinelli). Si chiude giovedì 14, su Rai2: alle 17.30 Sassuolo-Spal (commentata da Federico Calcagno e Andrea Agostinelli, con interviste affidate ad Umberto Martini e conduzione in studio di Alessandra D’Angò. Chiusura alle 21.15 con Atalanta-Cagliari (introdotta in studio da Alessandro Antinelli, telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual e bordocampo di Andrea Riscassi