Sergio La Cava non guiderà il San Tommaso, la squadra irpina aveva scelto lui per la sostituzione di mister Liquidato, ma secondo quanto riporta “Notiziariodelcalcio.com” la riunione con i vertici societari della squadra biancoverde non è andata a buon fine. Troppa distanza tra il tecnico e la società, la squadra irpina adesso si metterà alla ricerca di un nuovo tecnico per rilanciare le sorti del San Tommaso.