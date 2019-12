Aldo Spinelli sta dando vita a una vera e propria rivoluzione in casa Livorno, tutto ciò per cercare di rilanciare una squadra che è nei bassifondi della Serie B. Secondo quanto riporta “Il Tirreno” il presidente della squadra toscana dopo aver mandato via il tecnico Breda, ha allontanato sia il Direttore Sportivo, Elio Signorelli, sia il Direttore Generale , Massimo Milli.