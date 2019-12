Il Lascari è molto attivo sul mercato, la squadra siciliana che milita nel campionato di Promozione Girone A ha tesserato una vecchia conoscenza delle giovanili del Palermo, si tratta di Massimiliano Prestigiacomo. Di seguito il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della società siciliana:

“Campagna acquisti chiusa, ma la Polisportiva Lascari regala ai nostri tifosi tre giocatori under che saranno, non solo un valore aggiunto per il girone di ritorno, ma le basi per il progetto del prossimo anno che punta alla crescita dei giovani.

Primo fra tutti Massimiliano Prestigiacomo, classe 2001.

Cresciuto nel Villabate, gli vengono riconosciute delle doti calcistiche che lo transitano subito nel vivaio del settore giovanile del Palermo Calcio in campionati under 15, 16, 17.

Lo scorso anno vince il campionato di Promozione con la Cephaledium.

Quest’anno inizia al Geraci in eccellenza, poi decide di sposare il progetto Lascari, sia per la conoscenza personale del Mister Minutella, sia perché crede fortemente in questo nuovo gruppo. A Massimiliano diamo il benvenuto e gli auguriamo il nostro più grande in bocca al lupo”.