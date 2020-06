Stop al campionato di San Marino. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, facendo riferimento alla possibilità di deroga individuata all’interno dell’ultimo Decreto Legge di San Marino in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, la FSGC aveva infatti avanzato la richiesta di riapertura delle competizioni all’attenzione della Segreteria di Stato competente. Deroga che non è stata concessa dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport per le competizioni calcistiche sammarinesi, che dovranno ora inevitabilmente aggiornarsi alla stagione sportiva 2020-21. Alle qualificazioni europee vanno le squadre attualmente occupanti i primi tre posti della classifica del Q1: Tre Fiori, Tre Penne e Folgore.