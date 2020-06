Aumentano i tamponi, ma diminuiscono i nuovi casi: il bollettino della Protezione Civile pubblicato il 16 giugno registra un incremento di +210 casi positivi al Coronavirus. Ieri, 15 giugno, il dato mostrava un +303 nonostante fossero stati analizzati quasi 20 mila tamponi in meno rispetto a oggi. Il numero delle vittime nelle 24 ore rimane più o meno stabile: +34, a fronte dei +26 morti registrati ieri. I deceduti, dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia, hanno raggiunto quota 34.405.

Riacquista il ritmo di un paio di giorni fa il calo delle persone attualmente positive: se ieri si era registrata un discesa di soli 365 individui, nelle ultime 24 ore il dato ha registrato un -1.340 infetti, per un totale aggiornato a oggi di 24.569 attualmente positivi all’infezione da Sars-CoV-19. Il numero totale dei casi in Italia è arrivato a 237.500; ieri la cifra era ferma a 237.290 casi.

Un incremento di nuovi positivi (+210) più contenuto rispetto al 15 giugno, quando si erano registrati +303 nuovi casi. Il 14 giugno il dato mostrava un +338, tre giorni fa +346. Un dato che acquista importanza alla luce dei 46.882 tamponi analizzati il 16 giugno, aumentati e di molto rispetto ai 28.107 test eseguiti il 15 giugno. Resta la Lombardia la regione che traina al rialzo i dati relativi ai nuovi casi di Covid-19: +143 rispetto a ieri.

Il numero totale dei tamponi ha raggiunto quota 4.695.707 (ieri era pari a 4.648.825). Il totale dei singoli individui testati in Italia è di 2.891.846. Il totale dei guariti, dall’inizio del monitoraggio, è di 178.526: +1.516 rispetto a ieri, quando le nuove guarigioni erano state soltanto 640.

In lieve discesa la curva dei pazienti ricoverati: al momento in ospedale ci sono 3.489 pazienti con sintomi (ieri erano 3.594). Di questi, i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva sono scesi fino a quota 207 (ieri erano 209). Infine, in isolamento domiciliare ci sono ancora 22.213 persone su tutto il territorio nazionale (ieri il dato era pari a 22.471).