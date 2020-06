Lautaro Fernandez, attaccante del Troina, ha parlato a “GoalSicilia”. Ecco le sue parole: «Non immaginavo che potessimo fare un campionato così. Mister Boncore ha plasmato un gruppo di giovani e alcuni over. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Volevamo fortemente i play off e ci saremmo riusciti nonostante il budget più basso del girone. Da quando sono arrivato in Italia, il mio desiderio è quello di arrivare tra i professionisti, l’ho fatto in Argentina e voglio farlo anche qui»